Слишком мило! Сальма Хайек показала редкое архивное фото с крошкой-дочерью

Сальма Хайек часто демонстрирует свои формы в облегающих нарядах. И редко - фото с семьей. Периодически на ее странице появляются снимки с любимым мужем Франсуа Анри-Пино, который сам не ведет никаких страниц в сети. А вот с дочкой Валентиной Паломой, которой уже исполнилось 13 лет, снимков и того меньше. Потому новый пост знойной актрисы стал настоящим подарком для всех ее поклонников.

Сальма с Валентиной (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма опубликовала фото с дочкой, которое было сделано давно. На нем счастливая мама отправилась с малышкой на прогулку. Обе одетые в стильные наряды, они весело шагают по улице. Сальма - в куртке и джинсах, которые дополнила шарфом в горошек и крупными солнцезащитными очками. А Валентина в коротком пуховике шоколадного цвета. Волосы девочке мама заплела в косички, которые скрепила яркими резинками.

Сальма с мужем и дочерью (фото: instagram.com/salmahayek)

"Старые добрые времена, когда я бегала со своей маленькой девочкой и без маски", - написала Хайек под жизнерадостным фото.

"Это очень мило", "Вау", "Она выглядит, как ты", "Невероятно трогательно", "Та красиво", "Ты выглядишь прекрасно", "Она выглядит точно, как ты, на этой картинке", "Твоя малышка реально выглядит, как ты. Мои поздравления", "Вау", "Мы все скучаем по этим временам", - принялись писать фанаты.

Ранее Сальма покорила сеть пышным бюстом в откровенном платье.