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Занадто мило: Юлія Саніна поділилася зворушливим знімком з чоловіком і сином

Автор: Lite

Співачка поділилася особистим фото

Юлія Саніна не так часто ділиться з шанувальниками сімейними знімками, співачка більше любить тримати фоловерів в курсі своїх творчих справ, наприклад, як вона "рве" танцпол на шоу "Танці з зірками 2020".

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Але цього разу Юлія у своєму Instagram показала зворушливе сімейне фото з чоловіком і сином. На чорно-білому знімку вся родина дивиться в кадр, чоловік Саніної, продюсер The Hardkiss Валерій Бебко, посміхається, а от синочка Данi серйозне обличчя.

Юлія та її сімейна підтримка (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Бачу їх зараз так мало, але за цей час вони встигають мене відновити і відпустити знову в бій. Потерпіть ще трошки, рідні, я вам все поверну сторицею, - написала Юлія в описі до фото.

"Даня зростає руйнівником жіночих сердець", "Ще трошки, мама переможе на "Танцях" і повернеться додому", "Синочок - копія тато. Красива сім'я!", - тут же стали коментувати шанувальники Саніної.

Нагадаємо, днями ще одна щаслива мама українського шоу-бізнесу Ілона Гвоздьова показала зворушливе фото крихітки-сина з донькою.

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