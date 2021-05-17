Занадто милі! Кім Кардашьян підкорила мережу красою молодших дітей від Каньє Уеста

Кім Кардашьян обожнює фото зі своїми дітьми. Щаслива мама, за її словами, давно завела у себе окремі папки з усіма малюками і балує фоловерів їх барвистими знімками по черзі. Цього разу в об'єктив потрапили її молодші діти: 3-річна Чикаго і 2-річний Псалмом.



Кім Кардашян з молодшими дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Вони позують в милих і стильних вбраннях. Чикаго, яка давно підкорила всіх своєю незвичайною красою, мама одягла в блакитне платтячко на тонких бретельках, білі шкарпетки і "рокерські" черевики. Завершували аутфіт молодшої дочки Кім і Каньє Уеста два пучка на голові з білими гумками. А наймолодша дитина в сім'ї зіркової мами приміряла кумедний смугастий костюмчик і блакитні кеди йому в тон.

"Мій Бог, Чи - це просто ти", "Маленькі янголи", "Благословенні - це благословенні", "Занадто мило", "О, боже мій, подивіться на Псалма, що посилає нам томний погляд", "Дивовижні", "Чи - просто вогонь", - засипали Кім захопленими коментарями.