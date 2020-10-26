Занадто багато ротової міміки: Кухар посварила Мейхер на "Танцях з зірками"

"Танці з зірками" в дев'ятому ефірі 25 жовтня вразили глядачів неймовірними тріо. Адже до семи пар приєдналися випускники попередніх сезонів. Одна з фавориток танцювального шоу Надія Мейхер вийшла на паркет з двома чоловіками - своїм партнером Кирилом Васюком і Даніелем Салемом. Вони виконали вогненний пасадобль під "O Fortuna" Carmina Burana.

Не обійшлося і без помилок: зокрема Кирило заплутався в сукні Надії, чоловікам з третьої спроби вдалося завершити номер - поставити Мейхер на місток в повітрі.

Судді хвалили і одночасно сварили танцівників за виступ. А ось Кухар відзначилася колкістю, покритикувавши Надію за зайве блазнювання.

"І, попри те, що сьогодні ротової міміки мені знову було занадто багато, ваш танець був настільки насичений яскравою палітрою технічно-акробатичних рухів..." - зазначила Кухар.

Надія Мейхер, Кирило Васюк і Даніель Салем (відео: YouTube/Танці з зірками)

У наступному ефірі в проекті будуть брати участь такі пари:

Санта Дімопулос і Макс Леонов

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Юлія Саніна і Діма Жук

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Турнірна таблиця "Танців з зірками" після дев'ятого ефіру (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Шоу після дев'ятого ефіру покинули Дар'я Петрожицька з партнером Сергієм Гелуненком. Причому зробила вона це зі своєї ініціативи. Втім, судді були не проти.

А ось замість Діми Жука, який захворів на коронавірус, партнером Юлії Саніної в цей раз став Дмитро Дікусар. Третім до них приєднався переможець минулого сезону Женя Кот.