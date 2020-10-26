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Слишком много ротовой мимики: Кухар поругала Мейхер на "Танцах со звездами"

Автор: Светлана Мащенко

"Танцы со звездами" снова отличились критикой судей

"Танцы со звездами" в девятом эфире 25 октября поразили зрителей невероятными трио. Ведь к семи парам присоединились выпускники предыдущих сезонов. Одна из фавориток танцевального шоу Надежда Мейхер вышла на паркет с двумя мужчинами - своим партнером Кириллом Васюком и Даниэлем Салемом. Они исполнили огненный пасадобль под "O Fortuna" Carmina Burana.

Не обошлось и без ошибок: в частности Кирилл запутался в платье Надежды, мужчинам с третьей попытки удалось завершить номер - поставить Мейхер на мостик в воздухе.

Судьи хвалили и одновременно ругали танцовщиков за выступление. А вот Кухар отметилась колкостью, покритиковав Надежду за излишнее гримасничанье.

"И, несмотря на то, что сегодня ротовой мимики мне снова было слишком много, ваш танец был настолько насыщен яркой палитрой технически-акробатических движений..." - отметила Кухар.

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Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Даниэль Салем (видео: YouTube/Танці з зірками)

В следующем эфире в проекте будут участвовать такие пары:

  • Санта Димопулос и Макс Леонов
  • Сергей Мельник и Аделина Дели
  • Юлия Санина и Дима Жук
  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
  • Ольга Фреймут и Илья Падзина
  • Сергей Танчинец и Яна Цыбульская

Турнирная таблица "Танцев со звездами" после девятого эфира (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Шоу после девятого эфира покинули Дарья Петрожицкая с партнером Сергеем Гелуненко. Причем сделала она это по своей инициативе. Впрочем, судьи были не против.

А вот вместо Димы Жука, который заболел коронавирусом, партнером Юлии Саниной в этот раз стал Дмитрий Дикусар. Третьим к ним присоединился победитель прошлого сезона Женя Кот.

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