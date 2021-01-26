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Занадто солодко: Кім Кардашьян позує в забрудненій тортом міні-сукні

Автор: Lite

З тих пір, як стало відомо про розлучення Кім Кардашян і Каньє Уеста, 40-річна бізнесвумен і дня не залишала своїх фанатів без гарячого контенту. Бізнесвумен показує провокаційні образи у відвертих вбраннях, робить відверті селфі в своїй ванні, а також публікує рідкісні фото з особистого архіву. Кілька годин тому вона виклала в мережу новий доказ того, що вона "найбільш гаряча жінка на планеті", який вважають її 200 мільйонів послідовувачів.

Кім запалює (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім позує в світло-сірій міні-сукні, яка відмінно гармонує з її смаглявою засмаглою шкірою. Бездоганний макіяж і укладка стали вдалим доповненням до її образу - як видно, Кардашьян влаштувала чергову вечірку зі своїми численними друзями. Пікантна родзинка кадру в тому, що Кім сидить поруч з пирогом, і її волосся, руки, ноги і плаття забруднені кремом.

"Не будь бруднулею", - написала вона під фото, кокетуючи зі своїми шанувальниками. Вони відреагували на таке спокусливе фото дуже бурхливо, написавши, що Кім стає з кожним днем все більш красивою і гарячішою. "Чорт", "Я голодний", "Моя королева", "Чи можу я скуштувати твого торта, будь ласка?", "Це я продовжую робити вигляд, що все в порядку і мені не потрібна допомога, - не поступаються зірці в дотепності вірні шанувальники.

Раніше стало відомо, з якої причини вирішили розлучитися Кім Кардашян і Каньє Уест.

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Новини України Кім КардашянКанье Уэст