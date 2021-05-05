Я була зломлена: Анджеліна Джолі розповіла про кризу після розлучення з Бредом Піттом

45-річна Анджеліна Джолі грає парашутистку Ханну, яка перебуває у важкому психічному стані після трагедії на роботі. Жінка мучиться почуттям провини, але поступово знаходить сили і стає на ноги. Ця історія близька самій Анджеліні, яка переживала щось подібне не раз у своєму житті.

"У всіх нас бувають періоди в житті, коли ми відчуваємо себе розбитими, і у мене так було. Були моменти, які змусили мене відчути себе... Ви знаєте, важко говорити про це занадто докладно, але просто пригніченою або зломленою", - сказала Джолі.

Розлучення Анджеліни Джолі і Бреда Пітта було нелегким (фото: Getty Images)

За словами Джолі, вона буквально відновилася разом зі своєю героїнею: "Мене приваблюють люди, які пережили щось важке, що зломило їх, але потім вони знаходять свій шлях вперед і долають це. Як актрисі, мені дуже подобається грати таких людей. Моя героїня мене зцілювала, тому що ти просто розбиваєшся вщент, а потім знову встаєш", - підсумувала Анджеліна.

Також актриса додала кілька підбадьорливих слів для всіх, хто відчуває щось подібне: "Але у вас є можливість впоратися, і я закликаю будь-кого зробити це. Ви не кіноактор, але неважливо. Підіть куди-небудь, загляньте в себе. Спробуйте щось, чого ви ніколи не робили, і спробуйте заново відкрити цю силу всередині себе", - говорить Анджеліна.