Немов Алладін і Жасмин: Каменських в несподіваному вбранні показала східну казку з Потапом

Потап та Настя Каменських люблять подорожувати. Днями вони полетіли в спекотні ОАЕ, де насолоджуються прогулянками по Дубаї, Абу-Дабі і регулярно радують шанувальників свіжими фото і відеозвітами з Еміратів.
Настя в компанії чоловіка відвідала одну з головних визначних пам'яток в Абу-Дабі - мечеть шейха Зайда і поділилася чарівними фото в Instagram.
Так, співачка позує на тлі білосніжних стін і куполів найбільшої мечеті в ОАЕ в закритому вбранні ніжного персково-рожевого відтінку і з покритою головою. Потап же схожий на справжнього шейха (саме так дружина і охрестила його в сторіс): на ньому – довга біла сукня канура і хустка-арафатка на голові.
Настя Каменських підкорила образом східної красуні (фото: instagram.com/kamenskux)
Під своїми атмосферними фото в променях сонця біля мечеті Настя вказала автора знімків і назвала Потапа своїм найкращим фотографом.
"Мечеть шейха Зайда - місце, в якому оживає казка про тисячу і одну ніч. Кожною клітинкою відчуваю величність і силу цього дивно красивого місця", - поділилася враженнями від відвідування знакового місця співачка.
"Обожнюю подорожувати з тобою", - звернулася вона до коханого чоловіка, а він відповів їй смайлами-сердечками.
Потап і Настя Каменських відвідали найбільшу мечеть а ОАЕ (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники прийшли в повний захват від східного образу Насті і виявили її схожість з головною героїнею бразильського серіалу «Клон» Жаді у виконанні актриси Джованни Антонеллі. Вони захопилися спільним фото співачки з чоловіком і закидали пару комліментами.
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розповіла про свого нового фаворита і зізналася, де найкращий шопінг.