Немов Алладін і Жасмин: Каменських в несподіваному вбранні показала східну казку з Потапом

Так, співачка позує на тлі білосніжних стін і куполів найбільшої мечеті в ОАЕ в закритому вбранні ніжного персково-рожевого відтінку і з покритою головою. Потап же схожий на справжнього шейха (саме так дружина і охрестила його в сторіс): на ньому – довга біла сукня канура і хустка-арафатка на голові.

Настя Каменських підкорила образом східної красуні (фото: instagram.com/kamenskux)

Під своїми атмосферними фото в променях сонця біля мечеті Настя вказала автора знімків і назвала Потапа своїм найкращим фотографом.

"Мечеть шейха Зайда - місце, в якому оживає казка про тисячу і одну ніч. Кожною клітинкою відчуваю величність і силу цього дивно красивого місця", - поділилася враженнями від відвідування знакового місця співачка.

"Обожнюю подорожувати з тобою", - звернулася вона до коханого чоловіка, а він відповів їй смайлами-сердечками.

Потап і Настя Каменських відвідали найбільшу мечеть а ОАЕ (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники прийшли в повний захват від східного образу Насті і виявили її схожість з головною героїнею бразильського серіалу «Клон» Жаді у виконанні актриси Джованни Антонеллі. Вони захопилися спільним фото співачки з чоловіком і закидали пару комліментами.