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Словно Алладин и Жасмин: Каменских в неожиданном наряде показала восточную сказку с Потапом

Автор: Ольвия Агаркова

Потап и Настя Каменских любят путешествовать. На днях они улетели в жаркие ОАЭ, где наслаждаются прогулками по Дубае, Абу-Даби и регулярно радуют поклонников свежими фото и видеоотчетами из Эмиратов.

Настя в компании супруга посетила одну из главных достопремечательностей в Абу-Даби - мечеть шейха Зайда и поделилась завораживающими фото в Instagram.

Так, певица позирует на фоне белоснежных стен и куполов самой большой мечети в ОАЭ в закрытом наряде нежного персково-розового оттенка и с покрытой головой. Потап же похож на настоящего шейха (именно так жена и окрестила его в сторис): на нем – длинное белое платье канура и платок-арафатка на голове.

Настя Каменских потрясла образом восточной красавицы (фото: instagram.com/kamenskux)

Под своими атмосферными фото в лучах солнца возле мечети Настя указала автора снимков и назвала Потапа своим лучшим фотографом.

"Мечеть шейха Зайда - место, в котором оживает сказка о тысяче и одной ночи. Каждой клеточкой чувствую величественность и силу этого удивительно красивого места", - поделилась впечатлениями от посещения знакового места певица.

"Обожаю путешествовать с тобой", - обратилась она к любимому мужу, а он ответил ей смайлами-сердечками.

Потап и Настя Каменских посетили самую большую мечеть в ОАЭ (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники пришли в полный восторг от восточного образа Насти и обнаружили ее сходство с главной героиней бразильского сериала «Клон» Жади в исполнении актрисы Джованны Антонелли. Они восхитились совместным фото певицы с мужем и забросали пару комлиментами.

  • Какие Вы красивые
  • Вы как Аладдин и Жасмин
  • Восточная красавица
  • Красивая пара
  • Идеальная пара
  • Настенька ,очень идет Вам восточный наряд
  • Вы так смотритесь гармонично, очень красивая пара
  • Красивое место. Красивая женщина. Красивая одежда
  • Очень красивое фото. Никакие оголённые части тела не отвлекают от лица, от глаз. Начинаю понимать наряды мусульманских женщин

Напомним, что ранее Настя Каменских рассказала о своем новом фаворите и призналась, где самый лучший шоппинг.

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ПотапНастя Каменских