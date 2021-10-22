Словно Алладин и Жасмин: Каменских в неожиданном наряде показала восточную сказку с Потапом

Так, певица позирует на фоне белоснежных стен и куполов самой большой мечети в ОАЭ в закрытом наряде нежного персково-розового оттенка и с покрытой головой. Потап же похож на настоящего шейха (именно так жена и окрестила его в сторис): на нем – длинное белое платье канура и платок-арафатка на голове.

Настя Каменских потрясла образом восточной красавицы (фото: instagram.com/kamenskux)

Под своими атмосферными фото в лучах солнца возле мечети Настя указала автора снимков и назвала Потапа своим лучшим фотографом.

"Мечеть шейха Зайда - место, в котором оживает сказка о тысяче и одной ночи. Каждой клеточкой чувствую величественность и силу этого удивительно красивого места", - поделилась впечатлениями от посещения знакового места певица.

"Обожаю путешествовать с тобой", - обратилась она к любимому мужу, а он ответил ей смайлами-сердечками.

Потап и Настя Каменских посетили самую большую мечеть в ОАЭ (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники пришли в полный восторг от восточного образа Насти и обнаружили ее сходство с главной героиней бразильского сериала «Клон» Жади в исполнении актрисы Джованны Антонелли. Они восхитились совместным фото певицы с мужем и забросали пару комлиментами.