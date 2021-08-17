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Немов подруги: 47-річна Кейт Мосс з 18-річною дочкою підкорили мережу пляжними фото

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Ібіца, Вівторок 17 серпня 2021 19:27
Немов подруги: 47-річна Кейт Мосс з 18-річною дочкою підкорили мережу пляжними фото Кейт Мосс з дочкою (фото: instagram.com/SKIMS)
Автор: RBC.UA

Культова модель Кейт Мосс попалася на знімки папараці під час відпочинку з 18-річною дочкою Лілою. Зіркова мама і її юна дочка, яка успішно слідує по її стопах, засвітилися на Ібіці.

Обидві вони виглядають розкішно, чим просто підкорили фанатів.

47-річна Кейт Мосс часто відпочиває зі своєю 18-річною дочкою Лілою Грейс. Проте, як і працює. Відносини між ними просто чудові і часом під час спільних виходів у світ вони здаються подругами. Так було і цього разу.

Немов подруги: 47-річна Кейт Мосс з 18-річною дочкою підкорили мережу пляжними фото

Кейт Мосс з дочкою в Іспанії (фото: скрін instagram.com/we.columnists)

Кейт і Ліла зняті під час пляжного відпочинку. Дівчина одягла для прогулянки легкий сарафан на бретельках, під яким було видно білий купальник. А Кейт Мосс йде по вулиці в стильному чорному купальнику з широким поясом. Обидві доповнили луки плетеними сумками, босоніжками-в'єтнамками, а також схожими підвісками. І обидві підкорили мережу своєю стрункістю і красою.

До слова, на Ібіцу зірка вирушила не тільки заради відпочинку. У вихідні тут пройшло весілля манекенника Джордана Барретта, з яким Кейт пов'язує давня дружба. Раніше моделям приписували роман, але пізніше з'ясувалося, що Джордан - гей, а узами шлюбу він пов'язав себе зі своїм колегою і коханим Фернандо Касабланкасом. А ось з ким зараз зустрічається сама Кейт, невідомо. Раніше Мосс була у стосунках з фотографом Миколою фон Бісмарком на 13 років молодше себе. Але пара вже давно перестала з'являтися на публіці разом.

Також ми писали про ще одну зіркову дочку, яка підкорила світ. 20-річна Айріс Лоу показала, як поєднувати відразу два модних принта.

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