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Немов принцеса Дісней! Щаслива Дорофєєва в одному халаті вразила сміливим вчинком

Автор: Ольвія Агаркова

Надя Дорофєєва не так давно повернулася з Балі, де чудово відпочила з чоловіком Володимиром Дантесом і компанією друзів. Але в зимовому Києві виявилося по-своєму прекрасно.

Співачка оцінила казкову сніжну погоду і влаштувала сміливий фотосет на вулиці, позуючи ... в одному халаті! Артистка в білосніжному домашньому вбранні з гарним макіяжем і укладанням ловить сніжинки у дворі заміського будинку і підставляє долоні снігу, що летить з небес. У неї в руках склянка з напоєм. Ось вона сміливо крокує по двору в срібних дутих чобітках.

"Ні, ну якщо таааак красиво, тоді гаразд", - Надя погодилася з наслідками снігопаду в Києві та області, адже на вулиці панує справжня зима!

Надя щиро радіє зимі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальників захопили атмосферні фото їхнього кумира і вони оцінили сміливість співачки, яка зважилася вийти на мороз в одному халаті і дутих чобітках. Були і ті, хто занепокоїлися за здоров'я зухвалої Наді, яка легко розгулювала по снігу.

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Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва зробила сміливу заяву про свою сильну команду мрії у новому сезоні "Голосу країни".

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