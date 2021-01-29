UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Словно принцесса Дисней! Счастливая Дорофеева в одном халате поразила смелым поступком

Автор: Ольвия Агаркова

Надя Дорофеева не так давно вернулась с Бали, где прекрасно отдохнула с мужем Владимиром Дантесом и компанией друзей. Но в зимнем Киеве оказалось по-своему прекрасно.

Певица оценила сказочную снежную погоду и устроила смелый фотосет на улице, позируя … в одном халате! Артистка в белоснежном домашнем наряде с красивым макияжем и укладкой ловит снежинки во дворе загородного дома и подставляет лицо и ладони снегу, летящему с небес. У нее в руках стаканчик с напитком. Вот она смело шагает по двору в серебряных дутых сапожках.

"Не, ну если таааак красиво, тогда ладно", - согласилась Надя с последствиями снегопада в Киеве и области, ведь на улице царит настоящая зима!

Надя искренне радуется зиме (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонников восхитили атмосферные фото их кумира и они оценили смелость певицы, которая решилась выйти на мороз в одном халате и дутых сапожках. Были и те, кто обеспокоились за здоровье дерзкой Нади, которая налегке разгуливала по снегу.

  • Дорофеева даже зимой горит
  • Смотреться как фильм в Дисней. Надя - принцесса в Дисней
  • Эти фотки нереально красивые
  • Снежная DOROFEEVA
  • Какая ты счастливая!
  • Волшебная красота от ДОРОФЕЕВА
  • Снег и Надя - отличное сочетание!
  • Волшебно
  • Чисто растопила снег своей улыбкой

Напомним, что ранее Надя Дорофеева сделала смелое заявление о своей сильной команде мечты в новом сезоне "Голоса страны".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Надя Дорофеева