Спокуслива Кароль в облягаючому комбінезоні розбурхала хвилюючим вигинами

Тіна Кароль нещодавно змінила імідж і розповіла шанувальникам, що любить експериментувати з образами і вітає особистісну трансформацію. Тепер вона - блондинка з густим чубчиком. Співачка не боїться сміливих нарядів навіть у повсякденному житті і з задоволенням демонструє стрункі форми в облягаючих аутфітах.

Наприклад, Тіна побувала в українському тік-ток хаус uLove Home і сфотографувалася з його "домочадцями"-блогерами. Фото з'явилися на фан-сторінці співачки в Instagram.

Співачка прийшла до молодих тік-токерів в спокусливому облягаючому комбінезоні сіро-оливкового кольору. На верх вона накинула білосніжний пухнастий довгий кардиган. Тіна доповнила свій образ чорними чобітьми-панчохами на стійкому каблуці. Тіна Кароль побувала в Тік-ток Хаусі (фото: instagram.com/tina_karol) Шанувальники Тіни почали ділитися своїми враженнями від нового іміджу зірки. Зробити фото з народною артисткою України та ще з красунею - для хлопця це успіх

Тіна як завжди супер

Класний прикид у Тіни

Тіна, ти сексі

Наскільки Тіна красива, але цей костюм… Це не перший досвід взаємодії артистки з українськимиіТік-токерами - вона вже відвідувала інші будинки і робила з блогерами спільний контент.