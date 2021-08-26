Спокуслива русалочка: 20-річна дочка Джуда Лоу засипала мережу гарячими фото з відпустки

Айріс Лоу позує на кормі яхти, одягнена в стильний костюм. Білий топ з чорним квітковим принтом і довгими зав'язками на талії доповнила спідниця в білизняному стилі з напівпрозорого матеріалу, зверху прикрашена смугою з такої ж тканини, як верх, а знизу - мереживний оборкою. Доповнили аутфіт 20-річної моделі численні кільця, браслет, а також кілька рядів підвісок. Не забула Айріс про окуляри, які вже давно перестали виконувати роль тільки захисту від сонця, а потрібні для завершення літнього лука.

Айріс Лоу на відпочинку (фото: instagram.com/lirisaw)

В якості підпису юна спадкоємиця популярного актора вибрала кілька емодзі, які передають її відпускний настрій. А шанувальники знайшли набагато більше слів, щоб описати свій захват від побаченого. Вони хвалять стиль Айріс, а також її вміння виглядати незвично і спокусливо. Що ж, складно не погодитися!

Нагадаємо, нещодавно Лоу змінила зачіску, зробивши стрижку під хлопчика. Модель і починаюча актриса зізналася, що реакція близьких була неоднозначною, але їй все одно.

"У той день, коли я поголила свою голову, я змінила своє життя. Я ніколи раніше не робила нічого подібного. Реакція друзів варіювалася від "Навіщо ти це зробила?" до "Ти виглядаєш як хлопчик!" і "Ну нічого, волосся відросте". Але я просто так впевнена в своєму рішенні, що мені все одно", - ділиться Айріс.

До слова, зараз дівчина знімається в серіалі Денні Бойла про групу Sex Pistols, де грає Сьюзен Лукас. І, швидше за все, саме заради цієї ролі Айріс і зважилася на такий крок.