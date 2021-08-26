Соблазнительная русалочка: 20-летняя дочь Джуда Лоу засыпала сеть горячими фото с отпуска

Айрис Лоу позирует на корме яхты, одетая в стильный костюм. Белый топ с черным цветочным принтом и длинными завязками на талии дополнила юбка в бельевом стиле из полупрозрачного материала, сверху украшенная полосой из такой же ткани, как верх, а снизу - кружевной оборкой. Дополнили аутфит 20-летней модели многочисленные кольца, браслет, а также несколько рядов подвесок. Не забыла Айрис про очки, которые уже давно перестали выполнять роль только защиты от солнца, а нужны для завершения летнего лука.

Айрис Лоу на отдыхе (фото: instagram.com/lirisaw)

В качестве подписи юная наследница популярного актера выбрала несколько эмодзи, которые передают ее отпускное настроение. А поклонники нашли намного больше слов, чтобы описать свой восторг от увиденного. Они хвалят стиль Айрис, а также ее умение выглядеть необычно и соблазнительно. Что ж, сложно не согласиться!

Напомним, недавно Лоу кардинально сменила прическу, сделав стрижку под мальчика. Модель и начинающая актриса призналась, что реакция близких была неоднозначной, но ей все равно.

"В тот день, когда я побрила свою голову, я изменила свою жизнь. Я никогда раньше не делала ничего подобного. Реакция друзей варьировалась от "Зачем ты это сделала?" до "Ты выглядишь как мальчик!" и "Ну ничего, волосы отрастут". Но я просто так уверена в своем решении, что мне все равно", - делится Айрис.

К слову, сейчас девушка снимается в сериале Дэнни Бойла о группе Sex Pistols, где играет Сьюзен Лукас. И, скорее всего, именно ради этой роли Айрис и решилась на такой шаг.