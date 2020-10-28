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У спокусливій короткій сукні-комбінації: Лобода показала, у чому ходить на романтичні побачення

Автор: Lite

Співачка продемонструвала вечірній цибуля

Світлана Лобода нещодавно відсвяткувала свій день народження. Напередодні важливого дня співачка приїхала до рідного Києва. Світлана поділилася фотозвітом з прогулянки по столиці і розповіла, що вирішила подихати київським повітрям, підвести підсумки і підготуватися до нового старту.

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Після святкування дня народження Світлана вирушила на відпочинок, співачка ділиться шикарними знімками природи на березі океану. Пальми, сонце, пляж, ідеальна фігура в стильних купальниках - співачка не приховує нічого. Крім, хіба що, свого особистого життя.

Ось і на цей раз Лобода показала стильний лук, в якому вона вирішила відправитися на романтичне побачення. З ким вона йде, співачка, звичайно, не відкриває, зате образ вийшов лаконічним і сильним.

Коротка блакитна сукня-комбінація, ніби надіта на голе тіло, прикраси-намиста, які розсипалися по всьому тілу, і вишуканий макіяж - до побачення готова!

В такому вбранні побачення пройде вдало (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Нагадаємо, що Світлана Лобода показала стильний лук: чорні обтягуючі шкіряні штани, високий каблук, широкий ремінь, блузка з спокусливими зав'язками-"краваткою" і піджак в червону клітку, співачка позує на сходах поруч з книжковою полицею.

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