RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ми зробили помилку: Каньє Уест висловив бажання повернути Кім Кардашьян

Автор: RBC.UA

Поки Кім Кардашян насолоджується (або робить вигляд) новими відносинами з молодим актором Пітом Девідсоном, Каньє Уест продовжує висловлюватися в мережі про свої почуття до екс-дружини.

Принаймні, про це повідомляють інсайдери. На недавньому благодійному заході репер заявив, що він визнає помилки і сподівається все виправити.

"Ми робили помилки. Я робив помилки. Робив те, що неприйнятно для чоловіка. І робив це публічно. Але тут і зараз я хочу заявити, що збираюся змінитися. Я не дозволю реаліті-шоу або телеканалам писати розповідь про нашу сім'ю. Я священик у моєму домі, - підсумував Каньє і продовжив. - Якщо ворог зможе розділити Кім'є, то багато сімей вважатимуть це чимось нормальним. Однак коли бог все ж об'єднає Кім'є, пари по всьому світу опиняться під впливом цього". Ці слова були розцінені шанувальниками як бажання повернути свою дружину.

Кім Кардашьян відійшла від скандального розлучення (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, такі новини вже неодноразово з'являлися в мережі, проте пізніше сам репер їх спростовував появою на людях з молодою дівчиною.

Раніше ми писали про новинку від Кім Кардашьян, яка зробить фігуру просто досконалою.

Читайте LITE в Google News
Кім КардашянКанье Уэст