Зовсім скоро: Скарлетт Йоханссон і її чоловік Колін Джост чекають дитину

До слова, Скарлетт довго намагалася тримати все в строгому секреті. Так, Йоханссон навіть пропустила кілька івентів, присвячених виходу фільму "Чорна вдова", де вона грає головну роль і є виконавчим продюсером. Актриса з'являлася на них тільки за допомогою відеозв'язку і намагалася не показувати себе в повний зріст. Так що новину про народження малюка вона, швидше за все, також постарається приховувати до останнього.

Скарлетт і Колін неймовірно щасливі (фото: Getty Images)

Нагадаємо, для актриси це вже третій шлюб. До цього вона була одружена з актором Райаном Рейнольдсом і журналістом Вісентем Еспінозою, у шлюбі з яким народила дочку Розу.

Третій шлюб Йоханссон - з американським коміком, актором і сценаристом коліном Жостом - був зафіксований восени минулого року. Церемонію зробили інтимною, запросивши тільки близьких. Пара навіть не показала весільні фото.