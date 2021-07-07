Совсем скоро: Скарлетт Йоханссон и ее муж Колин Джост ждут ребенка

К слову, Скарлетт долго старалась держать все в строгом секрете. Так, Йоханссон даже пропустила несколько ивентов, посвященных выходу фильма "Черная вдова", где она играет главную роль и является исполнительным продюсером. Актриса появлялась на них только с помощью видеосвязи и старалась не показывать себя в полный рост. Так что новость о рождении малыша она, скорее всего, также постарается скрывать до последнего.

Скарлетт и Колин невероятно счастливы (фото: Getty Images)

Напомним, для актрисы это уже третий брак. До этого она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и журналистом Висентем Эспинозой, в браке с которым родила дочь Розу.

Третий брак Йоханссон - с американским комиком, актером и сценаристом Колином Жостом - был зафиксирован осенью прошлого года. Церемонию сделали интимной, пригласив только близких. Пара даже не показала свадебные фото.