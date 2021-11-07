Сплутали з Кім Кардашьян: Каменських засвітила нескромне декольте і вразила зміною іміджу

На фото вона постала в блискучому аметистовому платті з рюшами з прозорою вставкою в області декольте. Також Настя змінила зачіску - вона красувалася з ідеально прямим каре в кольорі попелястий блонд.

Яскравий макіяж зробив образ красуні ще більш виразним - скульптурне обличчя з бронзером і хйлайтером, чітко окреслений конур губ і нюдова трендова помада, виразно підведені очі з довгими віями.

Настя Каменських вразила змінами в зовнішності (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники оцінили новий імідж співачки. До слова, її навіть сплутали із зіркою реаліті, світською левицею і бізнесвумен Кім Кардашьян.