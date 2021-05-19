Стане бабусею? 18-річний син Вікторії Бекхем показав "вагітне" фото своєї дівчини

18-річний Ромео опублікував в Instagram новий пост, де він позує разом зі своєю дівчиною - моделлю Мією Реган, з якою у відносинах вже більше двох років. На фотографіях Ромео і Мія ніжно обіймаються перед дзеркалом. Дівчина одягнена в джинси і рожевий світшот, що оголив її живіт. Він і став предметом розмов.

Ромео зі своєю дівчиною (фото: instagram.com/romeobeckham)

Оскільки Мія не постаралася (а може, і не змогла) втягнути животик, фанати тут же запідозрили її у вагітності. "Вона вагітна?", "Вітаю, Ромео. Бачу, що вона вагітна", "Ви теж це бачите"?", "Батьки!", "Вона що - вагітна?",- пишуть парі фоловери під постом. Закохані не стали відповідати на них. Що ж, подивимося, як будуть розвиватися події. Можливо, колишній футболіст Девід і дизайнер Вікторія незабаром стануть дідусем і бабусею?