Стильна Осадча та Горбунов заінтригували фото з "Голосу країни 11": йде повним ходом

Катя Осадча та Юрій Горбунов знову зустрілися на одному знімальному майданчику – на цей раз пара задіяна у зйомках нового сезону шоу "Голос країни". Відповідні фото з'явилися в їх Instagram.

Катя віддала перевагу оригінальній асиметричній блузі з відкритими плечима молочного кольору, що складається з великих воланів і чорних штанів прямого крою зі стрілками. Образ довершили білосніжні човники і інкрустовані камінням сережки каплевидної форми. На шиї – тонкий срібний ланцюжок, на зап'ястях – витончені браслети.

"Голос країни 11. Поїхали. Сезон буде", - поділилася хорошими новинами для всіх шанувальників проекту елегантна Катя.

Катя показала стильний образ зі зйомок "Голосу країни 11"(фото: instagram.com/kosadcha)

Юрій також поділився парочкою кадрів з дружиною, зроблених за лаштунками проекту. Він позував поруч з Катею в костюмі рожево-лілового відтінку і білосніжних кросівках з масивною підошвою. "Крутий сезон буде!" - пообіцяв ведучий.

Відомо, що зйомки нового сезону "Голосу країни" проходили два дні – у суботу та неділю. "Зйомки Голоси йдуть повним ходом. 11 сезон. Перезавантаження", - повідомив схвильований Юрій.

Юрій Горбунов показав перші фото зі зйомок "Голосу країни 11" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

До речі, відомо, що в рядах тренерів відбулися зміни. Поки їх імена тримаються в строгому секреті, а організатори проекту вирішили заінтригувати його шанувальників і випустили аудіо зі зміненими голосами чотирьох членів журі, змусивши фанів гадати, хто ж займе червоні крісла.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов в костюмі Діда Мороза поділилися святковим настроєм.

До речі, Катя Осадча та Юрій Горбунов прикрасили новорічним декором заміський будинок і декорували ялинку.