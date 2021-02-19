В стильній шубі і з коротким каре: Юлія Саніна захопила фанатів красою, скучили

Саніна стоїть на фото в яскравій шубці з принтом, каре з чубчиком, яскравий макіяж - співачку не впізнати. Музиканти позують на тлі Арки дружби народів у Києві.

"Рівно 100 днів до шоу на Олімпійському", - написала вона під фото.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Шанувальники відповіли, що страшенно скучили за своєю улюбленою командою, а це фото викликало хвилю ностальгії за тим часом, коли можна було піти на концерт Юлії, коли захочеться. Але все ж, порівняно з тим, скільки довелося чекати, 100 днів - зовсім небагато, вони пораділи.