В стильной шубе и с короткой челкой: Юлия Санина восхитила фанатов красотой, соскучились

Санина стоит на фото в яркой шубке с принтом, каре с челкой, яркий макияж - певицу не узнать. Музыканты позируют на фоне Арки дружбы народов в Киеве.

"Ровно 100 дней до шоу на Олимпийском", - написала Юлия под фото.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Поклонники ответили, что ужасно соскучились по своей любимой команде, а это фото вызвало волну ностальгии по тому времени, когда можно было пойти на концерт Юлии, когда захочется. Но все же, по сравнению с тем, сколько пришлось ждать, 100 дней - совсем немного, порадовались они.