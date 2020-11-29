Страх сковує тіло: Ксенія Мішина шокувала фанатів зізнанням про домашнє насильство

"Холостячка" Ксенія Мішина має особливий вплив на чоловіків. Наприклад, закоханий у неї телеведучий розмалював своє авто її портретом. Але це не означає, що Ксенія завжди купалася в компліментах і доброму ставленні, актрисі довелося зіштовхнутися з насильством.

Так у своєму мікроблозі Мішина зізналася, що їй є що сказати на тему акцій проти насильства, які зараз ідуть по всьому світу.

"У своєму житті я стикалася із ситуаціями, в яких чоловік був свято переконаний у тому, що він правий і сильніший, тільки тому, що він чоловік. Донині я вдячна собі за те, що знаходила в собі силу йти не озираючись, незважаючи на біль, страх і образу.

Ви, дорогі жінки, часто мами, які потрапляють в коло насильства - фізичного, емоційного, фінансового та сексуального, я хочу сказати: ця сила є в кожній! Повірте в себе! Це не можна терпіти!

Навіть коли страх сковує все ваше тіло, а розум каже знайомим голосом фрази: "ти не впораєшся", "не зможеш", "заслужила", "сама винна" і інші, знайдіть душевні сили підтримати себе

У вас є тільки одна людина, яка дійсно може допомогти. Ця людина - ви! Своєю вірою в себе, внутрішньою мудрістю, своїм материнським інстинктом, закладеним у нас з народження, обійміть себе самі і йдіть.

Не потрібно мірятися силою. З таких відносин треба бігти. Повірте, за межами цього мороку є світло. Цей світ - це ви! Ваша любов до себе, ваша сила волі на шляху до самореалізації, ваша віра і любов до інших жінок, а значить і до себе. Дерзайте, нічого не бійтеся. Підтримуйте один одного, дружите, осыпайте компліментами і словами прийняття та підтримки. Ми можемо, я вірю! Ми змінимо цю несправедливу і середньовічну догму, що Жінка - слабка стать. Але не демонстрацією грубої сили, а маніфестацією нашої природної жіночої сили - любов'ю. Насамперед до самої себе", - написала Мішина.

Мішина Ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Нагадаємо, що раніше Мішина Ксенія звернулася до недоброзичливцям, що засудив її поява і суддівство на проекті "Танці з зірками 2020".