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Було страшно: відчайдушна Джамала зізналася, що падала з трьох метрів

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 13:09
Було страшно: відчайдушна Джамала зізналася, що падала з трьох метрів Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала, незважаючи на карантин і локдаун, сповнена сил та ентузіазму – вона встигла випустити альбом, помітно схудла, ділячись своїми особистими лайфхаками, і не втомлюється радувати фанів новими фотосетами і появою на екрані. Так, артистка стала учасницею "Ліпсінк Батл" і перевтілилася в ... Шер!

Про те, як їй далася постановка номера і перетворення у всесвітньо відому зірку, Джамала розповіла в Instagram.

Вона опублікувала коротке відео з бекстеджа, в якому можна подивитися, як відбувалася підготовка до номера, репетирувалася постановка і гримувалася Джамала.

"Пам'ятаєте фільм "Брудні танці" з Патріком Суейзі? Там головна героїня, яку звали Бебі, весь час репетирувала підтримку. Я відчувала себе майже героїнею цього фільму, коли ми репетирували моє падіння. Падіння з трьох метрів, здавалося б, не таке вже й складне завдання, але насправді було трошки страшно. Все побудовано на довірі до партнерів, це потрібно було зробити витончено і легко", - розповіла про складнощі підготовки до видовищного перевтілення зірка.

Шанувальники зірки оцінили її професіоналізм і з упевненістю заявили, що артистці її виступ вдалося на славу.

  • Ви виступили чудово, вжилися в роль справді, вийшли з зони комфорту, перевтілення вдалося!
  • Це було геніально! Браво. Драйв і любов! І як же Ви круто перевтілилися!
  • Джамала, ви прекрасна, чудова, неповторна
  • Як завжди - геніально!
  • Вау! Вау! Вау! Дуже круто!
  • Неповторна
  • Сусана, Ви, як завжди, суперрозумниця!

Нагадаємо, що 27 березня Джамала відсвяткувала 3-річчя синочка Емір-Рахмана і зворушливо звернулася до іменинника.

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