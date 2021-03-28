Було страшно: відчайдушна Джамала зізналася, що падала з трьох метрів

Джамала, незважаючи на карантин і локдаун, сповнена сил та ентузіазму – вона встигла випустити альбом, помітно схудла, ділячись своїми особистими лайфхаками , і не втомлюється радувати фанів новими фотосетами і появою на екрані. Так, артистка стала учасницею "Ліпсінк Батл" і перевтілилася в ... Шер!

Про те, як їй далася постановка номера і перетворення у всесвітньо відому зірку, Джамала розповіла в Instagram .

Вона опублікувала коротке відео з бекстеджа, в якому можна подивитися, як відбувалася підготовка до номера, репетирувалася постановка і гримувалася Джамала.

"Пам'ятаєте фільм "Брудні танці" з Патріком Суейзі? Там головна героїня, яку звали Бебі, весь час репетирувала підтримку. Я відчувала себе майже героїнею цього фільму, коли ми репетирували моє падіння. Падіння з трьох метрів, здавалося б, не таке вже й складне завдання, але насправді було трошки страшно. Все побудовано на довірі до партнерів, це потрібно було зробити витончено і легко", - розповіла про складнощі підготовки до видовищного перевтілення зірка.

Шанувальники зірки оцінили її професіоналізм і з упевненістю заявили, що артистці її виступ вдалося на славу.