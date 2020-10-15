Струнка Каменських в топі і лосинах показала точені форми: богиня нашого часу

Співачка поділилася домашнім спортивним фото

Настя Каменських і дня не може прожити без тренування і спортивного навантаження. Правильне харчування і активність давно стали для неї звичкою. Зірка дуже рано прокидається, щоб встигнути все задумане і навіть ктрішки більше, а ранок починає зі спорту і правильного сніданку. Так, співачка опублікувала в Instagram кадр в спокусливому спортивному комплекті власного бренду і зібрала урожай компліментів.

На зірці – спортивний білий топ на широких бретелях і зручні чорні лосини. Вона розташувалася на килимку для занять спортом прямо на підлозі. У кадрі можна розглянути стрункі форми Насті і її плоский рельєфний животик.

"Спорт - це так круто! Мені дуже хочеться на своєму прикладі показати вам всі плюси занять спортом та здорового способу життя!" - зізналася артистка.

Настя Каменських не представляє свій день без спорту (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники завалили її компліментами, зазначивши, що зірка для них є потужним мотиватором.

Ти супер

Красуня

Каменських і спорт - це так круто!

Мотиватор!

Супер дівчинка, красотуля

Ви надихаєте!

Милаха

Богиня нашого часу

Нагадаємо, раніше Настя Каменських дала потужну установку і мотивацію тим, хто худне і хое займатися спортом, і запропонувала спробувати на собі топ-4 вправи для підтягнутих сідниць та стегон і красивих ніжок.

До речі, Настя Каменських навчила виконувати свої мрії і розповіла, як це працює на практиці.