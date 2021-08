Було соромно піти в зал: Аліна Гросу розповіла, як їй вдалося скинути 12 зайвих кілограмів

Був у мене такий період, коли я скинула критичні для себе 12 кілограмів! У мене не супер великий зріст - 167-168 см, тому ця вага була занадто помітною. Але тоді я набрала ці кілограми не тому, що багато їла, а через вік - це було в 17-18 років, мабуть, гормони. А в 19-20 років я різко схудла, не прикладаючи особливих зусиль, - зазначила суддя проекту " Співають всі!", співачка і актриса Аліна Гросу.

Аліна Гросу на зйомках (фото: прес-служба)

Зараз же дівчина може похвалитися чудовими формами, і запевняє - для підтримки фігури постійно стежить за своїм харчуванням.

"Я швидко худну і швидко набираю зайві кілограми. За один тиждень спокійно можу скинути 3-4 кг і так само набрати, якщо постійно їм. Тому намагаюся витримувати норму, - поділилася Аліна. - Для мене важливо вживати в день не більше 1200 ккал, а якщо їм більше, то через деякий час розумію, що взагалі не можу вийти з дому. Не те, що в купальнику, але і в звичайному одязі. А ще я "люблю" той момент, коли так повнієш, що навіть в зал соромно піти. В такому випадку позбавляюся кілограмів, а потім йду тренуватися".

А щоб такого не траплялося, артистка намагається правильно харчуватися з дотриманням норми 1200 калорій, не їсть після 19:00, а в тренажерному залі обирає кардіотренування.

Нагадаємо, розважальний проект "Співають всі!" створений за британським форматом All Together Now, який вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн, як Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходитиме це музичне шоу. Переможець нового проекту каналу "Україна" отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Ведучим вокального шоу став Володимир Остапчук. Прем'єра шоу відбудеться в суботу, 21 серпня, на телеканалі "Україна".