Было стыдно пойти в зал: Алина Гросу рассказала, как ей удалось скинуть 12 лишних килограммов

Был у меня такой период, когда я сбросила критические для себя 12 килограммов! У меня не супер большой рост - 167-168 см, поэтому этот вес был слишком заметен. Но тогда я набрала эти килограммы не потому, что много ела, а из-за возраста - это было в 17-18 лет, пожалуй, гормоны. А в 19-20 лет я резко похудела, прикладывайте особых усилий, - отметила судья проекта "Поют все!", певица и актриса Алина Гросу.

Алина Гросу на съемках (фото: пресс-служба)

Сейчас же девушка может похвастаться великолепными формами, и уверяет - для поддержания фигуры постоянно следит за своим питанием.

"Я быстро худею и быстро набираю лишние килограммы. За одну неделю спокойно могу сбросить 3-4 кг и так же набрать, если постоянно им. Поэтому стараюсь выдерживать норму, - поделилась Алина. - Для меня важно употреблять в день не более 1200 ккал, а если им больше, то через некоторое время понимаю, что вообще нельзя выйти из дома. Не то, что в купальнике, но и в обычной одежде. А еще я "люблю" тот момент, когда так полнеешь, что даже в зал стыдно пойти. В таком случае избавляюсь килограммов, а потом иду тренироваться".

А чтобы такого не случалось, артистка пытается правильно питаться с соблюдением нормы 1200 калорий, не ест после 19:00, а в тренажерном зале предпочитает кардиотренировки.

Напомним, развлекательный проект "Поют все!" создан по британскому формату All Together Now, который впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран, как Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель нового проекта канала "Украина" получит денежный приз в размере полумиллиона гривен. Ведущим вокального шоу стал Владимир Остапчук. Премьера шоу состоится в субботу, 21 августа, на телеканале "Украина".