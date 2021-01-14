Я така, яка є: Ольга Сумська вразила мережу красою і відповіла хейтерам

Українська актриса Ольга Сумська - вразлива і чутлива душа. Нещодавно вона розплакалася просто перед камерою, згадуючи дитинство своєї старшої доньки Антоніни Паперної.
Актриса зізналася, що втратила багато часу, яке вже не повернути. Виявляється, малятко недоотримала любові від зіркової мами.
А тепер Ольга привітала всіх зі святами і відповіла, між справою, своїм хейтерам. Актрису зачепили неприємні коментарі хейтеров в її адресу.
Невідомо, які коментарі так зачепили актрису, але фанати одразу ж підтримали свою улюбленицю і сказали їй багато приємних слів:
Нагадаємо, Ольга Сумська розчулила мережу фото у вишиванках з чоловіком і молодшою дочкою.