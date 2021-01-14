Я такая, какая есть: Ольга Сумская поразила сеть красотой и ответила хейтерам

Украинская актриса Ольга Сумская - ранимая и чуткая душа. Недавно она расплакалась просто перед камерой, вспоминая детство своей старшей дочери Антонины Паперной.
Актриса призналась, что потеряла много времени, которое уже не вернуть. Оказывается, малышка недополучила любви от звездной мамы.
А теперь Ольга поздравила всех с праздниками и ответила, между делом, своим хейтерам. Актрису задели нелицеприятные комментарии хейтеров в ее адрес.
Неизвестно, какие комментарии так зацепили актрису, но фанаты тут же поддержали свою любимицу и сказали ей много приятных слов:
Напомним, Ольга Сумская умилила сеть фото в вышиванках с мужем и младшей дочерью.