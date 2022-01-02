Така у мене була фігура до: гаряча Дорофєєва в трусиках схвилювала мережу одкровенням

Надя позує біля дзеркала в одних трусиках і картатій сорочці, яку вона пов'язала у вузол під грудьми.

Надя Дорофєєва в білизні вбила формами (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

"Фото зроблено 31 грудня. Така у мене була фігура до кілограма салату з рабових плочок, бутиків з сиром і часником, олів'є, курки з картоплею, ну і солодкого", - зізналася Дорофєєва.

До слова, фото в аналогічному образі Надя вже розміщувала в сторіс 29 грудня. Тоді ж вона розсекретила фітнес-тренера і дієтолога, яка допомагає співачці підтримувати форму – Ніну Радзієвську.

Надя Дорофєєва поділилася результатами тренувань (фото: instagram.com. nadyadorofeeva)

До речі, Надя - далеко не єдиний її зірковий клієнт. До фахівця свого часу зверталися Наталія Могилевська Олена Кравець і навіть Євген Кошовий.

Також співачка встигла підвести підсумки року і навіть вперше розповіла про неприємний інцидент, який трапився під час одного з її виступів. У артистки загорілося волосся.

Надя Дорофєєва показала наслідки інциденту на концерті(фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

НП сталася в квітні минулого року. "Це був кошмар. На одному з концертів моє обличчя і волосся потрапили у вогонь. Волосся лікую досі", - зізналася Надя і показала наслідки того, що сталося.