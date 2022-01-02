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Такая у меня была фигура до: горячая Дорофеева в трусиках взволновала сеть откровением

Автор: Styler

Надя Дорофеева в этом году спела реализовать многие свои мечты: она выпустила сольный альбом, провела множество концертов и выступлений и переосмыслила жизненно важные вещи, чтобы с новыми выводами встретить 2022 год!

В первых числа нового года Надя решила побаловать подписчиков жарким кадром и показала откровенное селфи.

Надя позирует у зеркала в одних трусиках и клетчатой рубашке, которую она повязала в узел под грудью.

Надя Дорофеева в белье сразила формами (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Фото сделано 31 декабря. Такая у меня была фигура до килограмма салата з рабовых плочек, бутиков с сыром и чесноком, оливье, курицы с картохой, ну и сладкого", - призналась Дорофеева.

К слову, фото в аналогичном образе Надя уже размещала в сторис 29 декабря. Тогда же она рассекретила фитнес-тренера и диетолога, которая помогает певице поддерживать форму – Нину Радзиевскую.

Надя Дорофеева поделилась результатами тренировок (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Кстати, Надя – далеко не единственный ее звездный клиент. К специалисту в свое время обращались Наталья Могилевская, Елена Кравец и даже Евгений Кошевой.

Также певица успела подвести итоги года и даже впервые рассказала о неприятной инциденте, который случился во время одного из ее выступлений. У артистки загорелись волосы.

Надя Дорофеева показала последствия инцидента на концерте(фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

ЧП произошло в апреле прошлого года. "Это был кошмар. На одном из концертов мое лицо и волосы попали в огонь. Волосы лечу до сих пор", - призналась Надя и показала последствия случившегося.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева позабавила сеть смешным видео и показала, как с опаской впервые в жизни открывает шампанское.

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Надя Дорофеева