Така дуже гарна: Юлія Саніна показала, як виглядає в звичайному житті

Юлія Саніна завжди виглядає стильно. Завдяки стилістам і візажистам проекту "Танці з зірками 2020", глядачі звикли бачити свою улюбленицю "при повному параді" - яскравий макіяж, укладання, костюми. Юлія щердо ділиться знімками з фоловерами свого Instagram, дивуючи їх все новими і новими образами, і зізнається, що обожнює перевтілюватися.

Але ніщо людське зірці не чуже, тому Саніна не приховує і повсякденного макіяжу, точніше - практично повної його відсутності. Співачка порадувала шанувальників зворушливим селфі, вона сидить в свитшоте без зачіски, з чистою шкірою практично без косметики і ніжно посміхається.

Юлія Саніна - і краса, і талант (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Привіт!..

Ми не бачились

Цілу вічність,

Коли ці планети

Сніг між нами,

Коли ти забув

Залишити номер,

Коли я навідувалась

До твоєї мами,

Аби мати ілюзію,

Що ти поряд!..

Привіт!

Ми не бачились

Цілу вічність,

Я почала забувати

Риси твого обличчя,

Домалювала родимки,

Яких не було...

Ти летів на Марс

І ще трохи вище,

Я спускалася знов

У німе метро...

Бувай...

Ми не бачились цілу вічність,

Твій стрімкий політ -

Чистий, незбагненний...

Ти летів на мить,

А не на сторіччя.

Розкажи тепер:

Чи Земля космічна?..

Чи вона, як лід?..

Чи Земля зелена?..

Бувай...

Ми не бачились цілу вічність,

Я згадала риси твого обличчя...

Ти сказавши,

Що серце живе твоє там,

Де зорепад більш, ніж епічний.

Там мене нема...

Ти все більше є...

Залізна Ластівка", - написала зірка під знімком.

"Ці рядки просто неймовірні. А взагалі кожна ваша пісня, кожен вірш залишаються під скронями моїми назавжди. The Hardkiss - це любов на все життя", "Добрий ранок. Боже, обожнюю твої вірші. Спасибі!", "Така дуже красива", - написали розчулені таким щирим постом шанувальники.

Нагадаємо, Юлія показала, як виглядала 9 років тому. Дівчина носила дреди, зухвало яскравий макіяж і чорні нігті.