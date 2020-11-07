Такая сильно красивая: Юлия Санина показала, как выглядит в обычной жизни

Юлия Санина всегда выглядит стильно. Благодаря стилистам и визажистам проекта "Танцы со звездами 2020", зрители привыкли видеть свою любимицу "при полном параде" - яркий макияж, укладка, костюмы. Юлия щердо делится снимками с подписчиками своего Instagram, удивляя их все новыми и новыми образами, и признается, что обожает перевоплощаться.

Но ничто человеческое звезде не чуждо, поэтому Санина не скрывает и повседневного макияжа, точнее - практически полного его отсутствия. Певица порадовала поклонников трогательным селфи, она сидит в свитшоте без прически, с чистой кожей практически без косметики и нежно улыбается.

Юлия Санина тронула красотой и строчками (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Привіт!..

Ми не бачились

Цілу вічність,

Коли ці планети

Лягли між нами,

Коли ти забув

Залишити номер,

Коли я навідувалась

До твоєї мами,

Аби мати ілюзію,

Що ти поряд!..

Привіт!

Ми не бачились

Цілу вічність,

Я почала забувати

Риси твого обличчя,

Домалювала родимки,

Яких не було...

Ти летів на Марс

І ще трохи вище,

Я спускалась знов

У німе метро...

Бувай...

Ми не бачились цілу вічність,

Твій стрімкий політ -

Чистий, незбагненний...

Ти летів на мить,

А не на сторіччя.

Розкажи тепер:

Чи Земля космічна?..

Чи вона, як лід?..

Чи Земля зелена?..

Бувай...

Ми не бачились цілу вічність,

Я згадала риси твого обличчя...

Ти сказав,

Що серце живе твоє там,

Де зорепад більш, ніж епічний.

Там мене нема...

Ти все більше є...

Залізна Ластівка", - написала звезда под снимком.

"Ці рядки просто неймовірні. А взагалі кожна ваша пісня, кожен вірш залишаються під скронями моїми назавжди. The Hardkiss - це любов на все життя", "Доброе утро. Боже, обожаю твои стихи. Спасибо!", "Такая сильно красивая", - написали растроганные таким искренним постом поклонники.

Напомним, Юлия показала, как выглядела 9 лет назад. Девушка носила дреды, вызывающе яркий макияж и черные ногти.