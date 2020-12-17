По завершенню "Танців" молилися про пощаду: Санта Дімопулос зізналася, як приводить себе в порядок після проекту

Санта Дімопулос після перемоги на шоу "Танці з зірками" відправилася з чоловіком і донькою на відпочинок в Дубай. Там вона полегшено зітхнула, тому що зможе, нарешті, забути про виснажливі тренуваннях, костюми і тони макіяжу та лаку для волосся.

До Речі, по визнанню Санти, волосся за час проекту дійсно постраждало. Після закінчення "Танці з зірками" Санта мріяла не мити голову тиждень, а то й дві. І це навіть незважаючи на те, що миття голови і укладання завжди були для Дімопулос универсальныим способом швидко підвищити настрій і відчути себе красунею.

"В режимі шоу "графік" життя мого волосся виглядав так: 1. Помити голову і висушити волосся вранці: це укладання + фен, адже взимку не вийдеш на вулицю з мокрою головою! 2. Після тренування: експерименти зі стилістом, пробуємо варіанти для прямого ефіру - знову укладання і фен! 3. Увечері, якщо є захід або зйомка, знову потрібно помити голову і зробити укладку!

В результаті за останні три місяці моє волосся реально "втомилися" і благало про помилування", - написала Санта на своїй сторінці в Instagram.

Санта Дімопулос поділилася б'юті-секретами (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Як Дімопулос допомагає волоссю повернутися до життя?

"Масляні маски: кокосова, арганова олія. Наношу на волосся перед миттям голови, тримаю приблизно годину, під рушником.

Наношу на волосся перед миттям голови, тримаю приблизно годину, під рушником. Ввела в раціон біотин і вітаміни для волосся. Радити не буду: добавки завжди приймаємо тільки після консультації з лікарем!

Радити не буду: добавки завжди приймаємо тільки після консультації з лікарем! Намагаюся вводити в раціон корисні жири: авокадо, червону рибу. Це корисно для волосся і всього організму в цілому.

авокадо, червону рибу. Це корисно для волосся і всього організму в цілому. Планую до нового року зробити мезотерапію", - поділилася Санта своїми секретами краси.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова після закінчення Танців з зірками зізналася, що рада перемозі Санти, але особисто вона вважає переможцем зовсім іншу учасницю.