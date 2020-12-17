По завершению "Танцев" молились о пощаде: Санта Димопулос призналась, как приводит себя в порядок после проекта

Санта Димопулос после победы на шоу "Танцы со звездами" отправилась с мужем и малышкой на отдых в Дубай. Там она облегченно вздохнула, потому что сможет, наконец, забыть об изнуряющих тренировках, костюмах и тоннах макияжа и лака для волос.

Кстати, по признанию Санты, волосы за время проекта действительно пострадали. После окончания "Танцы со звездами" Санта мечтала не мыть голову неделю, а то и две. И это даже несмотря на то, что мытье головы и укладка всегда были для Димопулос универсальныим способом быстро повысить настроение и почувствовать себя красоткой.

"В режиме шоу "график" жизни моих волос выглядел так: 1. Помыть голову и высушить волосы утром: это укладочные средства + фен, ведь зимой не выйдешь на улицу с мокрой головой! 2. После тренировки: эксперименты со стилистом, пробуем варианты для прямого эфира - снова укладочные средства и фен! 3. Вечером, если есть мероприятие или сьемка, снова нужно помыть голову и сделать укладку!

В итоге за последние три месяца мои волосы реально "устали" и взмолились о пощаде", - написала Санта на своей странице в Instagram.

Санта Димопулос поделилась бьюти-секретами (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Как Димопулос помогает волосам вернуться к жизни?

"Масляные маски: кокосовое, аргановое масла. Наношу на волосы перед мытьем головы, держу примерно час, под полотенцем.

Наношу на волосы перед мытьем головы, держу примерно час, под полотенцем. Ввела в рацион биотин и витамины для волос. Советовать не буду: все добавки всегда принимаем только после консультации с врачом!

Советовать не буду: все добавки всегда принимаем только после консультации с врачом! Стараюсь вводить в рацион полезные жиры: авокадо, красную рыбу. Это полезно для волос и всего организма в целом.

авокадо, красную рыбу. Это полезно для волос и всего организма в целом. Планирую до нового года сделать мезотерапию", - поделилась Санта своими секретами красоты.

Напомним, Илона Гвоздева после окончания Танцев со звездами призналась, что рада победе Санты, но лично она считает победителем совершенно другую участницу.