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Тіло мрії: Кайлі Дженнер в облягаючому комбінезоні блиснула ідеальною фігурою

Автор: Lite

Кайлі Дженнер показала черговий образ, який просто звів з розуму її послідовувачів. Дівчина приміряла облягаючий комбінезон з абстрактним малюнком, який підкреслив всі достоїнства її фігури.

Кілька фото, які Кайлі опублікувала у своєму блозі, зібрали масу лайків та коментарів.

"Ти можеш дивитися, але не торкайся", - написала Кайлі під галереєю в новому образі. Одна з найбільш багатих дівчат планети вибрала один з улюблених видів одягу - комбінезон, який доповнила невеликий сріблястою сумочкою, а також браслетом і сережками.

Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

В тон одягу вона зробила і макіяж: сріблясті тіні на повіках відмінно гармонують з відтінком комбінезона, а колір помади - з кольором малюнка. Волосся зірка розпустила, злегка пікрутивши кінці. Вийшло як завжди: стильно і неймовірно спокусливо.

"Вау", "Цей одяг для мене", "Ох, я хочу тебе торкнутися", "Ти просто ідеал", "Чудова", "Чи можу я все ж торкнутися, будь ласка", "Королева Голлівуду", "О боже", "Завжди перша", - пишуть їй фоловери.

Раніше ми писали, що Кайлі показала незвичайний образ в рожевому кольорі.

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Новини України стильмодаКайли Дженнер
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