Тіло мрії: Кайлі Дженнер в облягаючому комбінезоні блиснула ідеальною фігурою

"Ти можеш дивитися, але не торкайся", - написала Кайлі під галереєю в новому образі. Одна з найбільш багатих дівчат планети вибрала один з улюблених видів одягу - комбінезон, який доповнила невеликий сріблястою сумочкою, а також браслетом і сережками.

Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

В тон одягу вона зробила і макіяж: сріблясті тіні на повіках відмінно гармонують з відтінком комбінезона, а колір помади - з кольором малюнка. Волосся зірка розпустила, злегка пікрутивши кінці. Вийшло як завжди: стильно і неймовірно спокусливо.

"Вау", "Цей одяг для мене", "Ох, я хочу тебе торкнутися", "Ти просто ідеал", "Чудова", "Чи можу я все ж торкнутися, будь ласка", "Королева Голлівуду", "О боже", "Завжди перша", - пишуть їй фоловери.