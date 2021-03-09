Тело мечты: Кайли Дженнер в облегающем комбинезоне блеснула идеальной фигурой

"Ты можешь смотреть, но не касайся", - написала Кайли под галереей в новом образе. Одна из самых богатых девушек планеты выбрала свой любимый вид одежды - комбинезон, который дополнила небольшой серебристой сумочкой, а также браслетом и серьгами.

Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

В тон наряду она сделала и макияж: серебристые тени на веках отлично гармонируют с оттенком комбинезона, а цвет помады - с цветом рисунка. Волосы звезда распустила, слегка подкрутив их концы. Получилось как всегда: стильно и невероятно соблазнительно.

"Вау", "Этот наряд для меня", "Ох, я хочу тебя коснуться", "Ты просто идеал", "Восхитительная", "Могу я все же коснуться, пожалуйста", "Королева Голливуда", "О боже", "Всегда первая", - пишут ей фолловеры.