Тіло мрії: Кім Кардашьян у мокрій сукні полонила мережу фігурою

Пристрасть між Кім Кардашьян і Каньє Уестом ніяк не перестануть бушувати. Нещодавно екс-чоловік бізнесвумен і багатодітної мами зробив нову гучну заяву, зізнавшись у зрадах і алкогольній залежності. Але спекотна брюнетка ніяк не реагує на ці події, радуючи фанатів все новими бізнес-проектами.
Кілька годин тому Кім показала нову рекламну кампанію, в якій постала напівоголеною і дуже спокусливою.
Кім Кардашьян в більшості випадків сама виступає моделлю для своїх брендів. І цього разу не змінила традиціям. Зірка знялася для реклами нової лінії KKW Fragrance. Аромати представлені у вишуканих флаконах нюдових відтінків. А тому і сама Кім одягнена в спокусливу сукню тілесного відтінку.
Щоб ще більше підняти градус, стилісти фотосесії намочили вбрання Кім. В результаті плаття облягає кожен сантиметр розкішного тіла моделі, підкреслюючи його вигини і форми. Доповнюють образ макіяж в коричневій гамі, а також розпущене вологе волосся.
Нагадаємо, сьогодні тілом Кім Кардашьян захоплюються мільйони, вважаючи його ідеалом. Хоча зірці довелося вислухувати чимало критики на свою адресу, перш ніж її параметри стали сприйматися як еталон жіночності і краси. Нещодавно зірка розповіла, що під час вагітності зіткнулася зі справжнім бодішеймінгом, і це буквально розтоптало її самооцінку.