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Тіло мрії: Кім Кардашьян у мокрій сукні полонила мережу фігурою

Автор: RBC.UA

Пристрасть між Кім Кардашьян і Каньє Уестом ніяк не перестануть бушувати. Нещодавно екс-чоловік бізнесвумен і багатодітної мами зробив нову гучну заяву, зізнавшись у зрадах і алкогольній залежності. Але спекотна брюнетка ніяк не реагує на ці події, радуючи фанатів все новими бізнес-проектами.

Кілька годин тому Кім показала нову рекламну кампанію, в якій постала напівоголеною і дуже спокусливою.

Кім Кардашьян в більшості випадків сама виступає моделлю для своїх брендів. І цього разу не змінила традиціям. Зірка знялася для реклами нової лінії KKW Fragrance. Аромати представлені у вишуканих флаконах нюдових відтінків. А тому і сама Кім одягнена в спокусливу сукню тілесного відтінку.

Щоб ще більше підняти градус, стилісти фотосесії намочили вбрання Кім. В результаті плаття облягає кожен сантиметр розкішного тіла моделі, підкреслюючи його вигини і форми. Доповнюють образ макіяж в коричневій гамі, а також розпущене вологе волосся.

Кім Кардашян у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, сьогодні тілом Кім Кардашьян захоплюються мільйони, вважаючи його ідеалом. Хоча зірці довелося вислухувати чимало критики на свою адресу, перш ніж її параметри стали сприйматися як еталон жіночності і краси. Нещодавно зірка розповіла, що під час вагітності зіткнулася зі справжнім бодішеймінгом, і це буквально розтоптало її самооцінку.

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