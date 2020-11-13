Тепер блондинка: Надя Дорофєєва в новому образі шокувала фанатів гарячим фото

Надя Дорофєєва зовсім недавно станцювала з Позитивом "останній танець", культова група "Время и Стекло" припиняє своє існування. Але це не означає, що Надя перестала радувати свою численну армію шанувальників новими проектами і зйомками. По-перше, нікуди не поділося бажання Наді підкорювати всіх своїми стильними луками, нещодавно вона показала, як варто носити елегантну трендову панамку.

По-друге, у співачки, схоже, назріває нове відео. Більше того, мабуть, Дорофєєва вирішила крокувати в нове життя повністю оновленою - Надя поділилася знімком, на якому з шатенки вона перетворилася на блондинку.

Співачка поділилася в буквальному сенсі "гарячими" фото - вона тримає в руках палаючі предмети, дуже схожі на коробки з-під піци, але що це насправді, фанати дізнаються, тільки коли вийде довгоочікуване сольне відео співачки.

Надя Дорофєєва - вогонь у всіх сенсах (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Шанувальники в коментарях зізналися, що сплять і бачать, коли це відео вже з'явиться в мережі. А ще вони відзначили, яка красива співачка на свіжих кадрах: "Красуня!", "Надя - вогонь", "Вау, скоріше б все побачити!".

Нагадаємо, що Позитив, який вкрай рідко ділиться з фоловерами якими-небудь оновленнями, показав рідкісні знімки: з Надею Дорофєєвої в гримерці на диванах.