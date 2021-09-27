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Тепер уже точно: 46-річна Анджеліна Джолі крутить роман з молодим репером

Автор: RBC.UA

Після розставання з Бредом Піттом голлівудська Анджеліна Джолі, здавалося, перестала думати про особисте життя. Актриса присвятила себе материнству і соціальним проектам, в які пішла з головою. Але, схоже, на горизонті 46-річної зірки з'явився новий залицяльник.

Актриса і раніше провокувала чутки про те, що між ними з канадським репером ефіопського походження The Weeknd є романтичний зв'язок. І вони знову підтвердилися.

46-річну Енджі вкотре вловили на побаченні з 31-річним The Weeknd. Вони були помічені в одному з італійських ресторанів, і, за словами інсайдерів, їх зустріч носила явно не дружній характер. Актриса і музикант провели разом близько двох годин.

Анджеліна Джолі та The Weeknd (фото: instagram.com/britishvogue; instagram.com/theweeknd)

Після пара була помічена на виході з популярного закладу в Санта-Моніці. Після вони поспішили розійтися і поїхали в різних автомобілях в різні боки. Можливо, передбачувані закохані допустили помилку, вийшовши із закладу разом. Зазвичай Джолі завжди дотримувалася конспірації.

Тепер шанувальники вважають, що актриса вважатиме за потрібне прокоментувати чутки. Адже нещодавно вона стала активним користувачем мережі Instagram. Але поки що вона зберігає мовчання.

Раніше в мережі ходили чутки, що Бред Пітт закрутив роман з Марго Роббі на зйомках нового фільму.

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