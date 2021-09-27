Теперь уже точно: 46-летняя Анджелина Джоли крутит роман с молодым рэпером

46-летнюю Энджи в который раз поймали на свидании с 31-летним The Weeknd. Они были замечены в одном из итальянских ресторанов, и, по словам инсайдеров, их встреча носила явно не дружеский характер. Актриса и музыкант провели вместе около двух часов.

Анджелина Джоли и The Weeknd (фото: instagram.com/britishvogue; instagram.com/theweeknd)

После пара была замечена на выходе из популярного заведения в Санта-Монике. После они поспешили разойтись и уехали в разных автомобилях в разные стороны. Возможно, предполагаемые влюбленные допустили ошибку, выйдя из заведения вместе. Обычно Джоли всегда соблюдала конспирацию.

Теперь поклонники считают, что актриса сочтет нужным прокомментировать слухи. Ведь недавно она стала активным пользователем сети Instagram. Но пока что она хранит молчание.