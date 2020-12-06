Тіна Кароль у шкіряній сукні запаморочила голову декольте і розсекретила свою дієту: бекон ввечері

Тіна Кароль полюбляє ефектні вбрання, що підкреслюють її апетитні форми і сексапільні вигини. Шанувальники сходять з розуму, спостерігаючи, як артистка змінює одне брендове вбрання на інше і демонструючи свою жіночну фігуру. Так, співачка з'явилася на записі програми "Майстер Шеф" на каналі "СТБ" в шкіряному плаття по фігурі і зачарувала суддів і учасників. Фото з української поп-дівою з'явилося на сторінці в Instagram ресторатора і незмінного члена журі кулінарного шоу Ектора Хіменеса-Браво.

Зірка обрала вбрання відтінку мокко довжини міді з корсетним ліфом. Сукня підкреслила розкішну зону декольте співачки. Вона вибрала босоніжки в тон зі шнурівкою навколо виточеної щиколотки. Співачка красиво уклала волосся в об'ємні локони і віддала перевагу природному макіяжу.

"Яка шалена енергетика йде від цієї красуні. Добре, що хлопець у проекті залишився один, а то б всі втратили голову і залишили б нас голодними!" - підписав кадри з Тіною Ектор.

Тіна підкорила красою Ектора (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Співачка приєдналися до суддівської трійки і також оцінили кулінарні шедеври учасників. А також розповіла про свою систему харчування. Тіна дотримується кето-дієти. "Бекон можна з'їсти навіть увечері. Сало їсти корисно, тільки не солоне", - уточнила зірок.

"Найсмачнішою" країною вона назвала Англію: "Там все пристосовано для того, що ти сучасна людина і ти в динаміці". А ось американську кухню вона вважає несмачною. "Там нічого їсти!" - висловилася зірка про відвідування США.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль захопила гнучкістю в провокаційному вбранні по фігурі.