RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тіна Кунакі поділилася відвертими пляжними фото в бікіні: Венсану пощастило

Автор: RBC.UA

Багато знаменитостей люблять проводити зимові канікули на жарких пляжах. Тіна Кунакі і Венсан Кассель не стали винятком: закохане подружжя влаштовує собі райський відпочинок в Бразилії вже кілька років поспіль.

Цього року традиція продовжилася. Як і гарячий контент з пляжів, яким ділиться в Instagram юна дружина Венсана Касселя.

Тіна Кунакі вже показала кілька яскравих образів в купальниках: від кольору мокко, який вдало підкреслив її шоколадну засмагу, до соковитого зеленого.

Новий лук склав молочного відтінку купальник і мінімум аксесуарів - золотий ланцюжок. Тіна, по всій видимості, хотіла зробити акцент на своїй природній красі. Або ж просто вирішила розслабитися і відпочити від численних зйомок.

Проте, пост вийшов відвертим і отримав схвалення армії фоловерів. Багато з них зазначили, що Тіна виглядає прекрасно, як ніколи. А Венсан - справжній щасливчик.

Нагадаємо, Венсан Кассель і Тіна Кунакі виховують спільну дочку Амазоні, яку ще не показали публіці. Також у актора є дві старші дочки від італійської кіноактриси Моніки Беллуччі.

Незважаючи на досить хворобливе розставання, пара зуміла зберегти хороші відносини заради дітей і зараз займається їх вихованням разом.

Читайте LITE в Google News
Тина КунакиВенсан Кассель