Тина Кунаки поделилась откровенными пляжными фото в бикини: Венсану повезло

Многие знаменитости предпочитают проводить зимние каникулы на жарких пляжах . Тина Кунаки и Венсан Кассель не стали исключением: влюбленные супруги устраивают себе райский отдых в Бразилии уже несколько лет подряд.

В этом году традиция продолжилась. Как и горячий контент с пляжей, которым делится в Instagram юная жена Венсана Касселя.

Тина Кунаки уже показала несколько ярких образов в купальниках: от цвета мокко, который удачно подчеркнул ее шоколадный загар, до сочного зеленого.

Новый лук составил молочного оттенка купальник и минимум аксессуаров – золотая цепочка. Тина, по всей видимости, хотела сделать акцент на своей природной красоте. Или же просто решила расслабиться и отдохнуть от многочисленных съемок.

Тем не менее, пост вышел откровенным и получил одобрение армии фолловеров. многие отметили, что Тина выглядит прекрасно, как никогда. А Венсан – настоящий счастливчик.