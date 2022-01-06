UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тина Кунаки поделилась откровенными пляжными фото в бикини: Венсану повезло

Автор: RBC.UA

Многие знаменитости предпочитают проводить зимние каникулы на жарких пляжах. Тина Кунаки и Венсан Кассель не стали исключением: влюбленные супруги устраивают себе райский отдых в Бразилии уже несколько лет подряд.

В этом году традиция продолжилась. Как и горячий контент с пляжей, которым делится в Instagram юная жена Венсана Касселя.

Тина Кунаки уже показала несколько ярких образов в купальниках: от цвета мокко, который удачно подчеркнул ее шоколадный загар, до сочного зеленого.

Новый лук составил молочного оттенка купальник и минимум аксессуаров – золотая цепочка. Тина, по всей видимости, хотела сделать акцент на своей природной красоте. Или же просто решила расслабиться и отдохнуть от многочисленных съемок.

Тем не менее, пост вышел откровенным и получил одобрение армии фолловеров. многие отметили, что Тина выглядит прекрасно, как никогда. А Венсан – настоящий счастливчик.

Напомним, Венсан Кассель и Тина Кунаки воспитывают общую дочь Амазони, которую еще не показали публике. Также у актера есть две старшие дочери от итальянской киноактрисы Моники Беллуччи.

Несмотря на довольно болезненное расставание, пара сумела сохранить хорошие отношения ради детей и сейчас занимается их воспитанием вместе.

Читайте LITE в Google News
Тина КунакиВенсан Кассель