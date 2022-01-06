Тина Кунаки поделилась откровенными пляжными фото в бикини: Венсану повезло

Многие знаменитости предпочитают проводить зимние каникулы на жарких пляжах. Тина Кунаки и Венсан Кассель не стали исключением: влюбленные супруги устраивают себе райский отдых в Бразилии уже несколько лет подряд.
В этом году традиция продолжилась. Как и горячий контент с пляжей, которым делится в Instagram юная жена Венсана Касселя.
Тина Кунаки уже показала несколько ярких образов в купальниках: от цвета мокко, который удачно подчеркнул ее шоколадный загар, до сочного зеленого.
Новый лук составил молочного оттенка купальник и минимум аксессуаров – золотая цепочка. Тина, по всей видимости, хотела сделать акцент на своей природной красоте. Или же просто решила расслабиться и отдохнуть от многочисленных съемок.
Тем не менее, пост вышел откровенным и получил одобрение армии фолловеров. многие отметили, что Тина выглядит прекрасно, как никогда. А Венсан – настоящий счастливчик.
Напомним, Венсан Кассель и Тина Кунаки воспитывают общую дочь Амазони, которую еще не показали публике. Также у актера есть две старшие дочери от итальянской киноактрисы Моники Беллуччи.
Несмотря на довольно болезненное расставание, пара сумела сохранить хорошие отношения ради детей и сейчас занимается их воспитанием вместе.