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Тіна Кунакі в прозорій сукні з хижим принтом захопила витонченою фігурою

Автор: Lite

Тіна Кунакі останнім часом балувала шанувальників фото у відвертих купальниках. Зірка показала, як мінімум, 3 варіанти бікіні, які допомогли продемонструвати її струнку фігуру у всій красі. Після зірка виклала знімки в літньому стильному аутфіті. Його склали синій топ, що оголив живіт, а також біла спідниця в поздовжню смугу. Аксесуари стали головною родзинкою лука: Тіна обрала окуляри в прямокутній пластиковій оправі, а також крихітну сумочку на ланцюжку. Підпису юна дружина Венсана Касселя пожартувала, що вона нарешті-то одяглася.

Тіна нарешті одяглася (фото: instagram.com/tinakunakey)

У сторіз дівчина продовжила викладати знімки погарячіше. Приміром, Кунакі продемонструвала лук в прозорій сукні леопардового забарвлення. Під ним явно просвічувалась нижня білизна, а також досконале тіло моделі. В доповнення до вбрання вона підібрала крихітну сумочку небесного відтінку.

Тіна Кунакі в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі і Венса Кассель прогулялися разом по пляжу, викликавши бурю емоцій у фанатів.

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Новини України модельТина КунакиВенсан Кассель