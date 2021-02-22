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"Тільки він може торкатися": Кароль збентежила мережу ніжністю із загадковим чоловіком

Автор: Lite

Тіна Кароль нещодавно випустила новий кліп на пісню Скандал, де постала перед шанувальниками у зовсім новому образі та іміджі. Відео впевнено утримує лідерство на YouTube вже другий тиждень, а тим часом артистка вирішила поділитися не менш гарячими ауттейками.

У своєму Instagram-акаунті вона представила атмосферний фрагмент mood video на хіт Скандал, де до неї ніжно торкається чоловіча рука.

Особливу увагу привертає і незвичайний образ артистки – на її обличчі можна побачити оригінальний аксесуар з каменів і намистин. Неординарна маска для обличчя – творіння бренду Lory Sun. До речі авангардні прикраси від марки можна побачити на американській зіркці хіп-хопу Cardi B, співачці Бібі Рекса, актрисі Ангеліці Росс і навіть самій Леді Газі!

Для ефектного образу Кароль нафарбувала губи синьою помадою – ще один яскравий акцент епатажного образу української поп-діви.

Шанувальників зацікавила присутність чоловіка в кадрі. Вони кинулися гадати, хто це і припустили, що навіть сам Дан Балан, з яким артистці приписують роман. Інші ж заперечили.

  • Хай живуть розслідування, чия це рука?
  • Чия рука?
  • Скажіть мені, що це рука Дана
  • Це рука Данчика, тільки він може торкатися до Тіни
  • Це не рука Дана! Ви, значить, не бачили руки Дана наживо, якщо не можете визначити
  • Вау! Дуже оригінально
  • Хай почнеться розгадка руки

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль поділилася бэкстейджем з репетиції хореографії для нового кліпу і показати, як ледь не травмувалася під час виконання трюку.

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Новини України Тіна КарольDan Balan
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