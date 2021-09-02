Томна Астаф'єва обпекла чуттєвістю в ліжку: небайдуже, де і з ким спати

Даша розташувалася на ліжку, прикрившись затишною теплою ковдрою графітового відтінку. Вона зображена в шовковій чорній сорочці на тонких бретельках. Даша демонструє стрункі витончені ніжки і приймає спокусливі пози перед об'єктивом фотографа. Вона зручно розташувалася на величезних подушках і відчуває себе в такій обстановці максимально комфортно і природно.

"Естети, яким небайдуже, де і з ким спати, мене зрозуміють! - запевняє співачка, зазначивши, що любить комбінувати постільну білизну і створювати свої особисті комплекти.

Даша Астаф'єва захопила ніжним і чуттєвим фотосетом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальник прийшли в захват від одночасно ніжного і сексуального постільного фотосету. Її навіть в черговий раз назвали секс-символом України.